Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила своим дуэтом с Даном Баланом социальные сети

Образ кокетливой Тины Кароль рядом с Даном Баланом настолько пришелся по душе публике, что звезды даже выпустили совместный клип на песню, которую презентовали во время финала шоу "Голос"

В этот раз поклонники решили порадоваться популярности презентованной композиции и восхититься химии, которую показали артисты во время работы над песней. Слухи о романе Тины и Дана, к слову, начали ходить еще во время съемок шоу «Голос», причем артисты сплетни не опровергали, но и отказывались их подтверждать, чтобы подогревать интригу к своему творчеству.

Именно поэтому клип звезд на песню «Помнишь» набрал уже более 12 миллионов просмотров.

«Магический дуэт 💜💫; Как все волшебно получилось) в день рождения Дана «Помнишь» набрало 12 млн 🤪🤪🤪; Наши - свои,такие родные💜; Завораживающий дуэт🔥🔥🔥Смотреть и слушать хочется👍👍👍Любим Вас, наши дорогие; В жизни каждый явно идёт своим путём.🤗 А между ними может быть дружеские отношения👍; Мы смогли, ДанТина семья 💜💜; Гимн любви💕; Наши чудесные😘».

Также на странице программы «Зірковий шлях» вспомнили, как Кароль выглядела 10 лет назад. Соответствующее фото сравнили с ее новым имиджем.

«В 2011 певица кардинально изменила имидж - сделала короткую стрижку. Такие обновления стали для всех неожиданностью, впрочем, фаны признали - прическа изрядно идет звезде», - говорится в посте.

На архивном фото Кароль предстала с очень короткой стрижкой, а ее волосы были более платинового оттенка. Особой дерзости образу певицы прибавила красная кожаная куртка.

Напомним, Тина Кароль нашла способ заработать на локдауне, раскрыты суммы гонораров.

Как сообщала Politeka, Дан Балан нашел Кароль замену, пикантное видео со звездой "Голос країни" попало в сеть.

Также Politeka писала, что конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности