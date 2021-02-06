Популярна українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася стрункою фігуркою, пустуючи в своєму ліжку
Як передає Politeka.net, свіжі знімки пустунка виклала на своїй сторінці в Instagram.
Надя з'явилася в спокусливому образі, вона так і вабить своєю красою і магнетизмом. Перед камерою Зоряна красуня попозувала в напівпрозорих коротких шортиках, на яких засвітила білі трусики-стрінги. Також на ній була надіта біла майка. Домашній наряд підкреслив витончену фігурку і стрункі ніжки співачки.
На першому фото Дорофєєва показала свої пружні сідниці крупним планом, на другому - попустувала з подушкою на ліжку, а на третьому – просто прилягла з телефоном в руці, пильно дивлячись в камеру.
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Шанувальники не залишилися осторонь тут же почали коментувати побачене.
"Найгарячіша і красива дівчина 🤩", " ми в очікуванні нового треку🌝", " обожнюю білий 😍", " Кайф 😍насолоджуватися кожна моментом в життя 😉 Ви кращий, милуватися Ваш розкішний фігура 🔥 ", "Я тебе люблю", "вона дуже красива і солодка",- пишуть в мережі.
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