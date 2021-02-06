Популярная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась стройной фигуркой, резвясь в своей постели
Как передает Politeka.net, свежие снимки проказница выложила на своей странице в Instagram.
Надя появилась в соблазнительном образе, она так и манит своей красотой и магнетизмом. Перед камерой звездная красотка попозировала в полупрозрачных коротких шортиках, на которых засветила белые трусики-стринги. Также на ней была надета белая майка. Домашний наряд подчеркнул изящную фигурку и стройные ножки певицы.
На первом фото Дорофеева показала свои упругие ягодицы крупным планом, на втором - порезвилась с подушкой на постели, а на третьем – просто прилегла с телефоном в руке, пристально смотря в камеру.
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Поклонники не остались в стороне тут же принялись комментировать увиденное.
"Самая горячая и красивая девушка 🤩", "Мы в ожидании нового трека🌝", "Обожаю белый 😍", " Кайф 😍наслаждаться каждым моментом в жизни 😉 Вы лучшая, любуюсь Вашей роскошной фигурой 🔥", "Я тебя люблю", "Она очень красивая и сладка", -пишут в сети.
Напомним, что взъерошенная Надя Дорофеева заставила сердца биться чаще, распахнув блузу: "Дантесиков сделали?".
Как сообщала Politeka, игривая Дорофеева в экстра-мини порадовала Дантеса, оседлав железного коня: «Охотница».
Также Politeka писала, что жгучая Дорофеева потрясла своими "ягодками" в ярком лифчике: "Я вернулась!".