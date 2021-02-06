Дружина українського музикант Сергія Бабкіна Сніжана пояснила, чому вони покинули Україну

Як повідомляє Politeka.net, 5 лютого співакові зробили лазерну операцію на оці в Австрії, незважаючи на карантинні обмеження. Сніжана Бабкіна отримала безліч запитань від шанувальників і докладніше розповіла про діагноз свого зіркового чоловіка в соціальній мережі "Instagram".

За її словами, багато українців дорікали сімейство через лікування в іншій країні, багато хто впевнений, що Сергію могли провести операцію і в Україні. Дружина поділилася, що місцеві лікарі просто відмовилися приймати артиста, який втрачає зір через складний випадок.

"Дівчата, які "знають все"!!! Благаю, не потрібно мені писати, що в Києві, Одесі, Харкові є клініки, які з легкістю роблять такі операції. І навіщо ви полетіли до Відня??? Ми відсилали результати по всіх містах України, в Москву, в Пітер. Від Сергія відмовилися всі", - підкреслила Сніжана в сторіз. - "Дуже складний випадок! Ви ж не знаєте нюансів. Це не просто відшарування сітківки, це не просто контраст. Така хвороба зустрічається раз на мільйон, а то і рідше. У країнах СНД це зробити неможливо. Тому ми тут. Все!".

Вона також прикріпила фотографію Сергія Бабкіна в чорній зимовій куртці, картатому костюмі і в'язаній Червоно-синій шапочці. Судячи з подряпини біля брови, знімок зроблений вже в Австрії.

Раніше стало відомо, що лікарі діагностували у Сергія відшарування сітківки і запалення задньої стінки ока. Провести таку складну операцію відразу на двох очах виявилося неможливо, тому музиканту і його дружині доведеться затриматися у Відні, наступна процедура запланована через три тижні.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін розповів, як дізнався про рідкісну хворобу: "я знімався в...".

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