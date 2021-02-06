Українська телеведуча Катерина Осадча здивувала українців екстравагантним образом для нового сезону програми "Світське життя"
Як передає Politeka.net, журналістка продовжує зніматися в популярному проекті і виклала свіжий кадр на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Цього разу красуня відвідала "Мистецький арсенал" у Києві.
Катерина Осадча позувала у величезному залі з колонами в незвичайному вбранні. Верхню частину склав піджак двох відтінків рожевого і довгий пояс, зав'язаний бантиком на талії, а нижню - напівпрозора чорна спідниця з блискітками. Ведуча за традицією прикрасила голову капелюхом з сріблястою бахромою на широких полях, такий лук напевно сподобається її чоловікові Юрію Горбунову.
" Нові модні реалії - покази онлайн #ufw прем‘єра нового сезону Світського життя вже сьогодні о 23:15 ", - зазначила Катя в описі.
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Користувачі Мережі в коментарях до фото неоднозначно відреагували на зухвалий модний образ Осадчої:
"Ось це мода пішла!😂 "; "Світ збожеволів. Маразм міцнішав";" ви чудова жінка 🌞 🌹 з натхненням дивлюся на Вас";"Вау".
Раніше Катя Осадча повідомила в мікроблозі, що одним з перших героїв її програми стане український співак Дмитро Монатік. Вона опублікувала знімок, на якому постала в червоних штанях з розрізами і шапочці в тон, образ доповнив синій піджак, який підкреслив талію. Поруч покрасувався Діма Монатік в укорочених чорних штанях і блакитному піджаку.
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