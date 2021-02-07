Артистки показують фігури тільки в найкращих дизайнерських нарядах

Заради залучення уваги зірки худнуть, змінюють стиль і зачіску, фарбуються і нерідко переробляють себе до невпізнання. Проте, кожна поява зірок на публіці в новому образі не залишається без уваги. Представляємо топ-добірку стильних фото зірок в шовкових нарядах, які підкорили публіку.

Тіна Кароль нещодавно взяла участь в стильній фотосесії і приміряла лише шовкову білизну і коротку спідницю, чим здивувала фанатів. Зірка рідко змінює образ з класичного на пікантний, тому перетворення вийшло дуже вдалим.

Ані Лорак часто любить показувати, як виглядає її схудла фігура в модних сукнях і дизайнерських костюмах. Тому образ красуні в чорному припав фанатам до смаку. Брючний костюм вигідно підкреслив форми співачки.

Переможниця" Холостяка " Даша Ульянова в шовковій сукні і корсеті зі шнурівкою спереду влаштувала пристрасну фотосесію і показала ідеальні шпагати. Образ фатальний "Кармен" вийшов настільки спокусливим, що фото назвали одними з кращих кадрів з Дашею.

Ксенія Мішина після фіналу "Холостячки" знялася в чуттєвій фотосесії і показала всім ідеальну і струнку фігуру. Артистка не тільки підкреслила свої форми, але ще і змогла показати нову себе, після того, як нарешті знайшла своє кохання.

Кокетлива Надя Дорофєєва в чорному боді показала підтягнуту фігуру під час" танців з зірками", де взяла участь в якості запрошеної зірки. Дівчина не стала скромничати і образ зайчика став одним з найбільш пам'ятних образів Наді.

Струнка Світлана Лобода в ніжно-рожевій сукні змогла підкреслити ідеальну фігуру новим образом. Шовковий наряд не тільки підкреслив привабливість артистки, але і зробив образ зазвичай зухвалої і сміливої Світлани більш ніжним і милим поруч зі старшою дочкою.

Нагадавши, гаряча Лобода блиснула Екстра-декольте, закрутивши голову найстійкішим: «хочеться бум - бум...».

Як повідомляла Politeka, Лобода підігріла фантазії непристойним декольте, спекотні кадри: "цукерка".

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