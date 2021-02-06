Відомий Молдавський співак Дан Балан, колишній тренер шоу "Голос країни" відзначає день народження

Як пише Politeka.net, 6 лютого артисту виповнилося 42 роки. На честь такої події він порадував шанувальників новим фото, яке опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Дан Балан крупним планом показав своє свіжовибрите обличчя, стоячи на тлі білої стіни. На фото іменинник постав у сірій сорочці з ледь помітними рослинними візерунками, яку розстебнув на грудях. Варто відзначити, що артист виглядає досить сумним.

"І я дякую вам усім", - написав Дан Балан у своєму святковому пості.

Шанувальники в коментарях привітали музиканта з 42-річчям, деякі побажали йому возз'єднатися зі співачкою Тіною Кароль:

"З Днем Народження, наш геній😻 💜"; "солодкий, спасибі тобі за тебе. Будь найщасливішим"; " Данчик нехай сьогодні всі зірки на небі поборються за право виконати саме твоє заповітне бажання💫"; " Твори Далі свою магію, яка підвладна тільки тобі ✨"; "шкода, що його немає в цьому сезоні Голосу України"; "Данчик, з днем народження любим любимо тебе дуже 😻"; "наш чарівник"; " занадто красиво 😍"; "геній всіх геніїв"; "магія існує"; " наш Маленький принц, нехай твоя планета завжди цвіте і магія завжди буде в твоєму житті!"; "Це типу Спасибі за привітання і тобі і тіні? 😅 😂 А то дуже сильно скидається на продовження до посту від 25 січня"; "здоров'я, любові, виконань всіх бажань, а головне любові від Тіни і вашої дочки!!!".

Нагадавши, несподіване об'єднання Наді Дорофєєвої з Даном Баланом сколихнуло мережу.

Як повідомляла Politeka, сумний Дан Балан приголомшив несподіваним чином, залишилися тільки очі.

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