Известный молдавский певец Дан Балан, бывший тренер шоу "Голос країни" отмечает день рождения

Как пишет Politeka.net, 6 февраля артисту исполнилось 42 года. В честь такого события он порадовал поклонников новым фото, которое опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Дан Балан крупным планом показал свое свежевыбритое лицо, стоя на фоне белой стены. На фото именинник предстал в серой рубашке с едва заметными растительными узорами, которую расстегнул на груди. Стоит отметить, что артист выглядит довольно грустным.

"И я благодарю вас всех", - написал Дан Балан в своем праздничном посте.

Поклонники в комментариях поздравили музыканта с 42-летием, некоторые пожелали ему воссоединиться с певицей Тиной Кароль:

"С Днём Рождения, наш Гений 😻💜"; "Сладкий, спасибо тебе за тебя. Будь самым счастливым"; "Данчик пусть сегодня все звезды на небе поборются за право исполнить именно твое заветное желания💫"; "Твори дальше свою магию, которая подвластна только тебе ✨"; "Жаль, что его нет в этом сезоне голоса Украины"; "Данчик, с днём рождения 💜 любим тебя очень 😻"; "наш волшебник"; "слишком красиво 😍"; "Гений всех гениев"; "Магия существует"; "наш Маленький принц, пусть твоя планета всегда цветёт и магия всегда будет в твоей жизни!"; "Это типа спасибо за поздравления и тебе и Тине? 😅😂 А то очень сильно смахивает на продолжение к посту от 25 января"; "Здоровья, любви, исполнений всех желаний, а главное любви от Тины и Вашей дочки!!!".

Напомним, неожиданное объединение Нади Дорофеевой с Даном Баланом всколыхнуло Сеть.

Как сообщала Politeka, грустный Дан Балан ошеломил неожиданным образом, остались только глаза.

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