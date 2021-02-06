Учасник шоу" Холостячка " Андрій Рибак, який був одним з фаворитів Ксенії Мішиної, відправився в жаркі країни зі своєю коханою

Про це свідчить фотознімок, який шоумен запостив у себе в Instagram, передає Politeka.net

Зірка "Ліги сміху" Андрій Рибак, у якого ще до проекту "Холостячка" були стосунки з дівчиною на ім'я Аліна, тепер не приховує своїх почуттів до неї. Пара частенько з'являється на публіці разом, а тепер вони полетіли на відпочинок до Єгипту.

"Якщо і існує щось більш довговічне, ніж сфінкс, то це ти і я!❤ ️ ",- зробив зізнання чоловік.

На фото Андрій позує зі своєю пасією, яка оголила живіт на тлі світової пам'ятки – єгипетського Сфінкса.

При цьому відомо, що кохана Рибака є моделлю. У дівчини чудова фігурка, яку вона всіляко демонструє.

"Красива пара", " Ооооо, як мило❤️❤️❤️", " такі балдежні😍", "ви дуже добре виглядаєте", " Мішина відпочиває, Аліна-супер!", "Аліна таким поглядом дивиться, пильнує щоб телефон не відвели?) ",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що у восьмому ефірі шоу Мішина прийняла рішення про виключення з числа претендентів на своє серце Андрія Рибака.

"Багато пишуть, що я зробила помилку. Але що таке помилка? Помилка-це коли щось йде не так, але серце не може помилятися. У п'ятницю я прийняла таке рішення лише тому, що добре зрозуміла, що відчуваю, а точніше сказати чого не відчуваю», - прокоментувала тоді свій вчинок Мішина.

Нагадавши, з екс-нареченим " Холостячки "Мішиної сталося те, чого він боявся, відверте зізнання:" я шкодую, що..."