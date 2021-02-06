Участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, который был одним из фаворитов Ксении Мишиной, отправился в жаркие страны со своей возлюбленной

Об этом свидетельствует фотоснимок, который шоумен запостил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Звезда "Лиги смеха" Андрей Рыбак, у которого еще до проекта «Холостячка» были отношения с девушкой по имени Алина, теперь не скрывает своих чувств к ней. Пара частенько появляется на публике вместе, а теперь они улетели на отдых в Египет.

«Если и существует что-то более долговечное, чем Сфинкс, то это ты и я!❤️», - сделал признание мужчина.

На фото Андрей позирует со своей пассией, которая оголила живот на фоне мировой достопримечательности – египетского сфинкса.

При этом известно, что возлюбленная Рыбака является моделью. У девушки восхитительная фигурка, которую она всячески демонстрирует.

"Красивая пара", "Ооооо, как мило❤️❤️❤️", "Такие балдёжные😍", "Выы очень хорошо смотритесь", "Мишина отдыхает, Алина -супер!", "Алина таким взглядом смотрит, бдит чтоб телефон не увели?)", - пишут в сети.

Напомним, что в восьмом эфире шоу Мишина приняла решение об исключении из числа претендентов на свое сердце Андрея Рыбака.

«Многие пишут, что я совершила ошибку. Но что такое ошибка? Ошибка - это когда что-то идёт не так, но сердце не может ошибаться. В пятницу я приняла такое решение лишь потому, что хорошо поняла, что чувствую, а точнее сказать чего не чувствую», - прокомментировала тогда свой поступок Мишина.

Напомним, с экс-женихом "Холостячки" Мишиной случилось то, чего он боялся, откровенное признание: "Я жалею, что..."