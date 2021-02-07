Популярна українська співачка Ані Лорак показала стильний образ в шкіряному вбранні

Кароліна любить привертати увагу до себе за допомогою стильних образів. Співачка поєднує відразу дві любові до модних нарядів – спортивного стилю і кросівок, а також любов до класичних образів з сукнями і спідницями.

Цього разу зірка підкорила стрункою фігурою в наряді і з шкіри.

Акуратна спідниця довжини міді, чорні чоботи на шпильці і чорна шкіряна куртка на замку зробили лаконічний образ Лорак вельми бездоганним. Чорна водолазка, акуратний макіяж і проста укладка завершили даний образ співачки.

"яскравого дня🌹; як завжди, краще за всіх! 😘 😎 🔥; І Вам доброго!; І тобі гарного суботнього настрою🌹 🌹; наша прекрасна Кароліна! Взаємно))😍❤️; зірка з ранку з букетом троянд .. локації?; Просто шикардос❤️❤️ ❤ ️ Люблю і обожнюю; виглядаєте як краще, вдало підібрані шкіряні речі, куртка, спідниця, вам підходить і цей прекрасний букет з червоних троянд, ось вам принцеса», - написали фанати.

Також артистка похвалилася формами в довгій сорочці. Такий знімок Лорак опублікувала в своєму Instagram.

Співачка була в довгій синій сорочці, яку розстебнула вгорі. Крім того, пікантності додавав той факт, що крім сорочки на ані нічого не було.

Нагадаємо, що Ані Лорак хизувалася кільцем на безіменному пальці, колишній чоловік кусає лікті:"Так і світиться щастям".

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