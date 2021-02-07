Популярная украинская певица Ани Лорак показала стильный образ в кожаном наряде

Каролина любит привлекать внимание к себе при помощи стильных образов. Певица сочетает сразу две любви к модным нарядам – спортивному стилю и кроссовкам, а также любовь к классическим образам с платьями и юбками.

В этот раз звезда покорила стройной фигурой в наряде и з кожи.

Аккуратная юбка длинны миди, черные сапоги на шпильке и черная кожаная куртка на замке сделали лаконичный образ Лорак весьма безупречным. Черная водолазка, аккуратный макияж и простая укладка завершили данный образ певицы.

«яркого дня🌹; Как обычно, лучше всех! 😘😎🔥;И вам доброго!; И тебе хорошего субботнего настроения🌹🌹; наша прекрасная Каролина! Взаимно)) 😍❤️; Звезда с утра с букетом роз .. локации?; Просто шикардос❤️❤️❤️Люблю и обожаю; Выглядите как лучше, удачно подобранные кожаные вещи, куртка, юбка, вам подходит и этот прекрасный букет из красных роз, вот вам принцесса», - написали фанаты.

Также артистка похвасталась формами в длинной рубашке. Такой снимок Лорак опубликовала в своем Инстаграм.

Певица была в длинной синей рубашке, которую расстегнула вверху. Кроме того, пикантности добавлял тот факт, что кроме рубашки на Ани ничего не было.

Напомним, что Ани Лорак щегольнула кольцом на безымянном пальце, бывший муж кусает локти: "Так и светится счастьем".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак приняла обжигающую позу в топике с опасным декольте: "Мои хорошие...".

Также Politeka писала, что счастливая Ани Лорак показала, с кем проводит вечера после развода: "Какой шальной".