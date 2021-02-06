Українська співачка Таїсія Повалій, яка активно будує свою кар'єру в Росії, показала як їде по Києву, записавши досить дивне відеозвернення

Кадри виконавиця виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На першому відео Повалій їде в машині вулицями Києва, розповідаючи, що в поспіху зробила на швидку руку макіяж, а потім співачку понесло.

"Коротше вибралася з дому, ледве нафарбувалася, туш висохла, олівці висохли, помада залишилася, це коротше кажучи весна скоро потрібно менше їсти, побільше рухатися, оо ось сніг пішов, дуже круто", - сумбурно говорить в кадрі співачка.

На наступному відео Таїсія Повалій вже позує в захисній масці в торговому центрі.

"Де мене можна ще зустріти або на студії або...», - так і не закінчила своєї розмову артистка, взявшись реготати.

Фолловери почали коментувати побачене.

"Приємно бачити і чути...) 😍 ", "Ви завжди прекрасні, Таечка!🔥! А Ваше чарівність-просто фантастичне!✨! Приємних Вам вражень та емоцій! Радості і благополуччя🙌! Велике спасибі за звісточку!💓 🎊 ",- пишуть в мережі.

Не обійшлося без човна дьогтю.

"Стара вже, а ще лізе", - висловився один з підписчиків.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій показала, як розважатиме росіян на Новий рік: «знову ці балагани».

Як повідомляла Politeka, Таїсія Повалій у прозорому балахоні налякала черговим перетворенням: "що з правим оком?".

Також Politeka писала, що розмальована Повалій забула про вік, засвітивши Екстра-декольте: "очі завмирають!».