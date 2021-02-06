Украинская певица Таисия Повалий, которая активно строит свою карьеру в России, показала как едет по Киеву, записав довольно странное видеообращение

Кадры исполнительница выложила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На первом видео Повалий едет в машине по улицам Киева, рассказывая, что в спешке сделала на скорую руку макияж, а потом певицу понесло.

«Короче выбралась из дому, еле накрасилась, тушь высохла карандаши высохли, помада осталась, это короче говоря весна скоро нужно меньше есть, побольше двигаться, оо вот снег пошел, очень круто», - сумбурно говорит в кадре певица.

На следующем видео Таисия Повалий уже позирует в защитной маске в торговом центре.

«Где меня можно еще встретить или на студии или…», - так и не закончила своей разговор артистка, принявшись хохотать.

Фолловеры принялись комментировать увиденное.

«Приятно видеть и слышать...)😍», «Вы всегда прекрасны, Таечка!🔥! А Ваше обаяние - просто фантастическое!✨! Приятных Вам впечатлений и эмоций! Радости и благополучия🙌! Большое спасибо за весточку!💓🎊», - пишут в сети.

Не обошлось без лодки дегтя.

"Старая уже, а еще лезет",- высказался один из подписчиков.

Напомним, что Таисия Повалий показала, как будет развлекать россиян на Новый год: «Опять эти балаганы».

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