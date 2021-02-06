Героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина стійко терпить всі приколи свого коханого коміка Олександра Еллерта навіть на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, щаслива пара разом з дітьми вирушила погрітися в Домініканську республіку і регулярно ділиться кадрами своєї відпустки. Олександр Еллерт показав в сторіз "Instagram", як розважається в океані разом з актрисою.

Він зняв на камеру, як Ксенія Мішина дрейфувала на хвилях в обтягуючому коричневому купальнику верхи на надувному матраці. Знаменита красуня прийняла витончену позу, схрестивши ноги і витягнувши руку з відстовбурченими пальчиками.

"Ви доплачувати будете за матрац? Ні? Ну, вибачте", - вимовив Олександр Еллерт і скинув Ксенію з матраца біля самого берега. Холостячка здивувалася такому сюрпризу, але судячи з реакції, витівка бойфренда її тільки потішила.

У наступному ролику Олександр показав свою дочку Елю, яка попустувала в теплій воді разом з сином Ксенії, Платоном. Діти почали весело штовхатися на матрацах.

"Мені здається, до нашого приїзду ніхто не знав, що можна надувати Матраци і купатися", - резюмував Еллерт за кадром.

Раніше Ксенія вже встигла зробити кілька фотосесій в купальнику на пляжі і в гамаку між буйством пальм і неймовірною красою блакитної гладі. Нещодавно зірка також виклала в сторіс кілька кадрів, на яких вигнула спину в купальнику і показала струнку витончену фігурку.

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