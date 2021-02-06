Популярна українська співачка Ані Лорак у зимовому одязі заінтригувала шанувальників, пообіцявши дещо нове
Співачка опублікувала пост, на своїй офіційній сторінці в Instagram, де вирішила зацікавити фанатів, передає Politeka.net
Судячи з усього, Кароліна звідкись повернулася, тому що на ній була надіта коротка дута куртка червоного кольору, Білий светр, джинси і масивні чорні чоботи.
Співачка позувала в передпокої перед дзеркалом, розставивши ноги і сховавши обличчя за сонцезахисними окулярами.
Потрібно сказати, що 42-річна артистка на фото виглядала по молодіжному стильно, незважаючи на вік.
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Ми готуємо для вас кілька великих, особливих, сюрпризів.
Як думаєте, чим будемо дивувати цього разу?",- звернулася до шанувальників Ані Лорак.
Фанати тут же почали гадати в коментарях, зазначивши, що їм дуже імпонує стиль співачки.
"Нова пісня і кліп?? 😍 чекаємо!!", " Вооооууу😻😻😻😻сюрпризи від самого коханої людини в світі 😍😍😍Діва наша😻😻😻нам все шалено подобається і кліпи, і пісні😍😍😍😍", "Можливо ще дуети з кимось 🤔", " Боже, обожнюю ваш стиль,ви прекрасні😍😍❤", - висловилися в мережі.
Нагадаємо, що Ані Лорак показала самий сік у сукні з пікантними вирізами:»як дівчинка".
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