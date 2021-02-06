Популярная украинская певица Ани Лорак в зимней одежде заинтриговала поклонников, пообещав кое-что новое

Певица опубликовала пост, на своей официальной странице в Instagram, где решила заинтересовать фанатов, передает Politeka.net

Судя по всему, Каролина откуда-то вернулась, потому что на ней была надета короткая дутая куртка красного цвета, белый свитер, джинсы и массивные черные сапоги.

Певица позировала в прихожей перед зеркалом, расставив ноги и спрятав лицо за солнцезащитными очками.

Нужно сказать, что 42-летняя артистка на фото выглядела по молодежному стильно, несмотря на возраст.

«Февраль обещает быть очень насыщенным и продуктивным🔥

Мы готовим для вас несколько больших, особенных, сюрпризов.

Как думаете, чем будем удивлять на этот раз?», - обратилась к поклонникам Ани Лорак.

Фанаты тут же принялись гадать в комментариях, отметив, что им очень импонирует стиль певицы.

"Новая песня и клип?? 😍 ждём!!", " Вооооууу😻😻😻😻сюрпризы от самого любимого человека в мире 😍😍😍Дива наша😻😻😻нам все безумно нравится и клипы, и песни😍😍😍😍", "Возможно ещё дуэты с кем-то 🤔", " Боже, обожаю ваш стиль,вы прекрасны😍😍❤", - высказались в сети.

Напомним, что Ани Лорак показала самый сок в платье с пикантными вырезами: «Как девочка».

Как сообщала Politeka, обнаженная Ани Лорак ошеломила видом посреди улицы, прикрывшись одеялом: "Это видео особенное...".

Также Politeka писала, что постельные утехи Ани Лорак с любимым "шалунишкой" выложили в Сеть: "Ой, кто это тут у нас? Тигр, лев...".