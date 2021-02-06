Український телеведучий Юрій Горбунов порадував сина безпечною розвагою під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, він разом зі своєю дитиною Іваном і дружиною Катериною Осадчою весело провели час в одному з торгових центрів. Знаменитість опублікував сімейні кадри в сторіз на своїй Instagram-сторінці.

Юрій Горбунов записав відео всередині вагончика дитячого поїзда, куди забрався заради сина. Телеведучий примостився біля задньої стінки в білій зимовій куртці і такого ж кольору захисній масці на обличчі. Трирічний Ваня сів навпроти в розстебнутій жовтій курточці і чорних штанях, захоплено розглядаючи вітрини магазинів.

"Що вам сказати, дорогі друзі, вперше у своєму житті катаюся на дитячому паровозику, Іван мене змусив. Відстань між машиністом і нами дуже велика, більше нікого немає у вагончику. І скажу, що це прикольно. А ось нас мама знімає. Розважаємося, як можемо", - поділився враженнями Юрій Горбунов.

Ведучий повернув камеру і показав зірку популярної програми "Світське життя" Катерину Осадчу, яка доглянула чорне пальто майже до ліктів і завмерла на місці зі смартфоном в руках. Ймовірно, вона не наважилася покататися разом з коханими чоловіками.

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