Актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко розповів про романтичну традицію у своїй родині

Як повідомляє Politeka.net, гуморист у шлюбі зі своєю дружиною Ольгою з 2013 року і досі отримує задоволення від спільного проведення часу вдома. Він поділився своїми почуттями на офіційній сторінці "Дизель Шоу" в соцмережі "Instagram".

"У нас в родині заведено, що я готую сніданки. Просто люблю це робити! Варіантів у мене багато: омлет, вівсянка з горіхами, родзинками і яблуками, салат зі шпинатом", - зазначив Євген Гашенко. - "Але ще більш романтично, коли ми з дружиною Готуємо разом. У такі моменти ми ловимо кайф від того, що допомагаємо один одному. Розмовляємо, доповнюємо один одного і мріємо про більше. Для мене дуже цінні ці моменти".

До посту також прикріпили сімейне фото Гашенка, на якому Євген, Ольга та їх дворічний син катаються по океану на човні в одній з тропічних країн. Всі троє виглядають щасливими і відпочилими. Гуморист у фіолетовій футболці і сонцезахисних окулярах витягнув руку і зробив селфі з найближчими на тлі мальовничого узбережжя.

Користувачі Мережі прийшли в захват після особистих одкровень Євгена і залишили теплі коментарі:

"Хороші наші улюблені. Дай Бог вам здоров'я, щастя і любові. Любимо Вас"; " Супер)🔥"; " я радий за вас завжди! Люблю дизель"; " коли ж ми побачимо сім'ю Булитки? 😁".

Нагадавши, Гашенко з "Дизель Шоу" в мокрих плавках похвалився кадрами насолоди з Мальдів.

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