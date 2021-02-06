Актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко рассказал о романтической традиции в своей семье
Как сообщает Politeka.net, юморист в браке со своей женой Ольгой с 2013 года и до сих пор получает удовольствие от совместного времяпровождения дома. Он поделился своими чувствами на официальной странице "Дизель Шоу" в соцсети "Инстаграм".
"У нас в семье заведено, что я готовлю завтраки. Просто люблю это делать! Вариантов у меня много: омлет, овсянка с орехами, изюмом и яблоками, салат со шпинатом", - отметил Евгений Гашенко. - "Но еще более романтично, когда мы с женой готовим вместе. В такие моменты мы ловим кайф от того, что помогаем друг другу. Разговариваем, дополняем друг друга и мечтаем о большем. Для меня очень ценны эти моменты".
К посту также прикрепили семейное фото Гашенко, на котором Евгений, Ольга и их двухлетний сын катаются по океану на лодке в одной из тропических стран. Все трое выглядят счастливыми и отдохнувшими. Юморист в фиолетовой футболке и солнцезащитных очках вытянул руку и сделал селфи с самыми близкими на фоне живописного побережья.
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Пользователи сети пришли в восторг после личных откровений Евгения и оставили теплые комментарии:
"Хорошие наши любимые. Дай Бог Вам здоровья, счастья и Любви. Любим Вас"; "Супер)🔥"; "Я рад за вас всегда! Люблю дизель"; "Когда же мы увидем семью Булитки? 😁".
Напомним, Гашенко из "Дизель Шоу" в мокрых плавках похвастался кадрами наслаждения с Мальдив.
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