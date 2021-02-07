Український телеведучий Володимир Остапчук не виключає, що йому доведеться розлучитися з другою дружиною Христиною

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість вже пережив розлучення з Оленою Войченко, яка народила йому двох дітей: Емілію та Евана-Олександра. На своїй сторінці в "Instagram" він поділився своїми думками про шлюб з Христиною Гірник. Шанувальники поцікавилися: "ви впевнені, що шлюб з Кріс назавжди?".

У відповідь Володимир Остапчук виклав у сторіз Романтичне відео річкової прогулянки на яхті. Ведучий в рожевій сорочці і шортах в тон і його кохана завмерли на носі судна, сплели пальці на руках і підняли їх високо вгору. У пориві пристрасті молоді люди почали обніматися і цілуватися, незважаючи на вітряну погоду.

"Ні. Я взагалі не розумію слова "назавжди". Зрозумійте правильно - ми не можемо бути впевнені навіть у тому, що буде завтра. Але в тому, що ми обидва щасливі тут і зараз - впевнений", - заявив Володимир Остапчук в описі.

Зірка "Маски" також опублікував зворушливий кадр зі свого весілля з Христиною і підтримав дівчину, яка зневірилася знайти собі чоловіка:

"Ніколи! Чуєте, ніколи! Не комплексуйте з цього приводу. Любов обов'язково прийде, іноді - коли ви її зовсім не чекаєте. І переверне Ваш світ назавжди. А поки насолоджуйтеся і живіть сьогодні".

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