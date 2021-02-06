Головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина щосили розважається на курорті разом зі своїм коханим Олександром Еллертом

Українська актриса розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію нових кадрів з Домініканської Республіки, де зараз відпочиває разом з бойфрендом і сином, передає Politeka.net. Вона із задоволенням плаває в морі і загоряє на пляжі, але і не забуває про своїх шанувальників.

Так Ксенія Мішина звернула увагу на пікантне питання від фаната: "Чи був перший кекс з Сашею?". Щоб не видавати інтимні подробиці особистого життя, "холостячка" вирішила просто віджартуватися і вимовила, лежачи на шезлонгу: "Ось дуже цікаве питання. Звідки взятися кексу, якщо не було сексу?".

Після цього Ксенія Мішина попустувала на піску, станцювавши перед своїм коханим в мініатюрному світло-коричневому топі і чорних шортах. Образ красуні доповнила солом'яний капелюх з ланцюгом. У такому вигляді актриса показала кілька запальних рухів, вигинаючись всім тілом.

"Я вам хочу сказати: до прямого ефіру, по - моєму, готова", - прокоментував її танець Олександр Еллерт.

Раніше гуморист пожартував над Мішиною під час купання. Він підібрався до своєї коханої, яка плавала на надувному матраці, і несподівано перекинув у воду.

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