Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина вовсю развлекается на курорте вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом

Украинская актриса разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию новых кадров из Доминиканской республики, где сейчас отдыхает вместе с бойфрендом и сыном, передает Politeka.net. Она с удовольствием плавает в море и загорает на пляже, но и не забывает о своих поклонниках.

Так Ксения Мишина обратила внимание на пикантный вопрос от фаната: "Был ли первый кекс с Сашей?". Чтобы не выдавать интимные подробности личной жизни, "холостячка" решила попросту отшутиться и произнесла, лежа на шезлонге: "Вот очень интересный вопрос. Откуда взяться кексу, если не было секса?".

После этого Ксения Мишина порезвилась на песке, станцевав перед своим любимым в миниатюрном светло-коричневом топе и черных шортах. Образ красотки дополнила соломенная шляпа с цепью. В таком виде актриса показала несколько зажигательных движений, изгибаясь всем телом.

"Я вам хочу сказать: к прямому эфиру, по-моему, готова", - прокомментировал ее танец Александр Эллерт.

Ранее юморист подшутил над Мишиной во время купания. Он подобрался к своей возлюбленной, которая плавала на надувном матрасе, и неожиданно опрокинул в воду.

Напомним, "Холостячка" Мишина похвасталась роскошной квартирой, где поселилась с Эллертом: «Очень нестандартная»

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина в купальнике приняла соблазнительную позу, Эллерт забыл как дышать: "Вся в образе"

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина огорошила признанием о трудностях, которые возникли у нее с Эллертом: "По итогу слезы, сопли…"