Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова віддала своє тіло в руки вмілого чоловіка

Як повідомляє Politeka.net, красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" пікантне відео з масажного салону, куди вирушила заради більш досконалої фігури. Дівчина постала практично повністю оголеною, на ній можна помітити лише чорні трусики.

У такому вигляді Даша Ульянова не тільки лягла на стіл перед масажистом, але і не посоромилася записати процес на камеру. М'язистий майстер на ім'я Дмитро почав енергійно масажувати ноги своєї клієнтки, поки та ділилася подробицями.

"Я сьогодні прийшла на перший свій масаж по корекції фігури. У житті ніколи не була раніше. Прийшла до Дмитра. Дмитро, що ви скажете? Я терпіла відчайдушно. Загалом, хлопчики і дівчата, офігенний масаж, буду ходити, буду коригувати свою фігуру і буду пробувати покращувати її. Скоро буду цукеркою", - розповіла Даша Ульянова в сторіз.

Раніше колишня учасниця "Холостяка" поскаржилася на свою фізичну форму. На відео, опублікованому в "Instagram", Даша з'явилася дуже засмученою, вона навіть розплакалася. "Привіт, мої 62 кілограми", - зазначила дівчина. А кілька днів тому Ульянова заявила, що починає набирати вагу через зміну режиму дня.

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