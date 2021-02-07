Анджеліна Джолі вміє багатьох здивувати своєю чарівною зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі є однією з найвідоміших і улюблених актрис Голлівуду. Її красою захоплюються не тільки чоловіки, але і жінки, на неї прагнуть бути схожими і багато в чому слідують її порадам.

На одній з фанатських сторінок актриси Instagram показали архівний знімок красуні.

Яскравий макіяж без сильних контрастів, але з акцентом на губи, нафарбовані яскравою червоною помадою, чітко підведений контур очей з бежевими ледь помітними тінями і нафарбованими віями, роблять погляд знаменитості особливо зачаровує.

З аксесуарів присутній лише сережки з камінням, яка служить стильним штрихом і ідеальним доповненням підкреслено-елегантного образу.

Крім того, на знімку видно, що актриса одягла червону сукню з глибоким декольте, яке підкреслює ідеальність її фігури та показує сміливе тату.

Шанувальники не змогли втриматися від комплементів, якими буквально завалили зірку.

"Привіт, моя любов. Доброго ранку. ❤ ️ ", "Красива жінка ❤️", "Привіт Енджі насолоджується роботою", "як я можу тебе називати, якби ти була краще квітки, я б хотів, щоб ти Мене забув😍", "Вау 🙈 👍 🔥 відмінно", "найкрасивіша з прекрасних", "красива приваблива і гаряча красуня", "доброго ранку, мила !!! ✨😍✨. Щасливої неділі💖 🤗".

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі на прогулянці вразила видом без ліфчика, пікантні фото.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в одному боді і сіточці продемонструвала бюст у всій красі.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі викликала "запаморочення" своїм виглядом без білизни.