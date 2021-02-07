Анджелина Джоли умеет многих удивить своей обворожительной внешностью

Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли является одной из самых известных и любимых актрис Голливуда. Ее красотой восхищаются не только мужчины, но и женщины, на нее стремятся быть похожими и во многом следуют ее советам.

На одной из фанатских страниц актрисы Instagram показали архивный снимок красавицы.

Яркий макияж без сильных контрастов, но с акцентом на губы, накрашенные яркой алой помадой, четко подведенный контур глаз с бежевыми едва заметными тенями и накрашенными ресницами, делают взгляд знаменитости особо завораживающим.

Из аксессуаров присутствует лишь серьги с камнями, которая служит стильным штрихом и идеальным дополнением подчеркнуто-элегантного образа.

Кроме того, на снимке видно, что актриса надела красное платье с глубоким девольте, которое подчеркивает идеальность ее фигуры и показывает смелое тату.

Поклонники не смогли удержаться от комплементов, которыми буквально завалили звезду.

"Привет, моя любовь. Доброе утро. ❤️", "Красивая женщина ❤️", "Привет Энджи наслаждается работою", "Как я могу тебя называть, если бы ты была лучше цветка, я бы хотел, чтобы ты меня забыл 😍", "Вау 🙈👍🔥 Отлично", "Самая красивая из прекрасных", "Красивая привлекательная и горячая красотка", "Доброе утро, милая !!! ✨😍✨. Счастливого воскресенья 💖 🤗".

Напомним, что Анджелина Джоли на прогулке сразила видом без лифчика, пикантные фото.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в одном боди и сеточке продемонстрировала бюст во всей красе.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли вызвала "головокружение" своим видом без белья.