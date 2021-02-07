Анджелина Джоли умеет многих удивить своей обворожительной внешностью
Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли является одной из самых известных и любимых актрис Голливуда. Ее красотой восхищаются не только мужчины, но и женщины, на нее стремятся быть похожими и во многом следуют ее советам.
На одной из фанатских страниц актрисы Instagram показали архивный снимок красавицы.
Яркий макияж без сильных контрастов, но с акцентом на губы, накрашенные яркой алой помадой, четко подведенный контур глаз с бежевыми едва заметными тенями и накрашенными ресницами, делают взгляд знаменитости особо завораживающим.
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Из аксессуаров присутствует лишь серьги с камнями, которая служит стильным штрихом и идеальным дополнением подчеркнуто-элегантного образа.
Кроме того, на снимке видно, что актриса надела красное платье с глубоким девольте, которое подчеркивает идеальность ее фигуры и показывает смелое тату.
Поклонники не смогли удержаться от комплементов, которыми буквально завалили звезду.
"Привет, моя любовь. Доброе утро. ❤️", "Красивая женщина ❤️", "Привет Энджи наслаждается работою", "Как я могу тебя называть, если бы ты была лучше цветка, я бы хотел, чтобы ты меня забыл 😍", "Вау 🙈👍🔥 Отлично", "Самая красивая из прекрасных", "Красивая привлекательная и горячая красотка", "Доброе утро, милая !!! ✨😍✨. Счастливого воскресенья 💖 🤗".
Напомним, что Анджелина Джоли на прогулке сразила видом без лифчика, пикантные фото.
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в одном боди и сеточке продемонстрировала бюст во всей красе.
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли вызвала "головокружение" своим видом без белья.