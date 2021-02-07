Заінтригована публіка гадає, хто ж може ховатися під величним образом Сонця

Так, в суботу, 6 лютого, на телеканалі "Україна" вийшов третій випуск популярного шоу "Маска", в кінці якого розкрили учасницю в костюмі Лисиці. Нею виявилася хореогаф Олена Шоптенко. А ось хто ховається в золотих шатах Сонця й досі загадка.

До речі, зірка в цьому костюмі виконала на сцені популярну пісню "Чортополох". Однією з підказок про особистість знаменитості стало те, що вона живе на острові любові.

Як передає Politeka.net, на сторінці "Зіркового шляху" в Instagram поділилися своїми здогадками. Названі імена чотирьох відомих артисток: Юлія Саніна, Ані Лорак, Злата Огневич і Тіна Кароль. Кожна, на думку авторів поста, якимось чином може бути пов'язана з цим жарким образом.

"Таємниця Сонця ☀️ друзі, як думаєте - чи є серед варіантів правильний?", - поцікавилися в публіки.

Користувачі кинулися обговорювати. Багато хто розгледілв в "коротконогому сонечку" співачку Ані Лорак, яка, до речі, дійсно недавно приїжджала на батьківщину в Україну й активно ділилася кадрами своїх прогулянок по Києву. Правда, не всі позитивно поставилися до повернення Кароліни і її можливої участі в "Масці".

"При чому тут Ані Лорак? Нехай сидить собі в Росії"

"Ні, думаю ще немає правильного варіанту) під маскою сонця, може бути людина, на яку навіть не подумають😉"

"Ані Лорак по фігурі збігається, голосиста (асоціація з костюмом: у неї є пісня Сонце і ця ж пісня заголовна в альбомі Сонце"

"Тіна Кароль. Вона і зірка першої величини і рекламувала Укрзолото"

"Костюм шикарний! Немає гідної його"

"Ані Лорак бо вона якраз приїжджала в Україну коли були зйомки"

"Такі короткі ноги тільки у Лорак)"

"Юлія Саніна - сонце. Злата-коза"

"Хоча ні, швидше за все Лорак. Саніна більш худенька"

Нагадаємо, що щаслива Ані Лорак в шкіряній спідниці і з букетом троянд засвітилася на прогулянці: "ось вам принцеса"

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