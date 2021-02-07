Заинтригованная публика гадает, кто же может скрываться под величественным образом Солнца

Так, в субботу, 6 февраля, на телеканале "Украина" вышел третий выпуск популярного шоу "Маска", в конце которого раскрыли участницу в костюме Лисы. Ею оказалась хореогаф Алена Шоптенко. А вот кто прячется в золотых одеяниях Солнца до сих пор загадка.

К слову, звезда в этом костюме исполнила на сцене популярную песню "Чортополох". Одной из подсказок о личности знаменитости стало то, что она живет на острове любви.

Как передает Politeka.net, на страничке "Зіркового шляху" в Инстаграм поделились своими догадками. Названы имена четырех известных артисток: Юлия Санина, Ани Лорак, Злата Огневич и Тина Кароль. Каждая, по мнению авторов поста, каким-то образом может быть связана с этим жарким образом.

"Тайна Солнца ☀️ Друзья, как думаете - есть ли среди вариантов правильный?", - поинтересовались у публики.

Пользователи кинулись обсуждать. Многие разглядели в "коротконогом солнышке" певицу Ани Лорак, которая, к слову, действительно недавно приезжала на родину в Украину и активно делилась кадрами своих прогулок по Киеву. Правда, не все позитивно отнеслись к возвращению Каролины и ее возможному участию в "Маске".

"При чём здесь Ани Лорак? Пусть сидит себе в России"

"Нет, думаю еще нет правильного варианта) Под маской Солнца, может быть человек, на которого даже не подумают😉"

"Ани Лорак по фигуре совпадает, голосистая (ассоциация с костюмом : у нее есть песня Солнце и эта же песня заглавная в альбоме Солнце"

"Тина Кароль. Она и звезда первой величины и рекламировала Укрзолото"

"Костюм шикарный! Нет достойной его"

"Ани Лорак потому что она как раз приезжала в Украину когда были съёмки"

"Такие короткие ноги только у Лорак)"

"Юлия Санина - солнце. Злата - коза"

"Хотя нет, скорее всего Лорак. Санина более худенькая"

Напомним, что счастливая Ани Лорак в кожаной юбке и с букетом роз засветилась на прогулке: "Вот вам принцесса"

Также Politeka писала, что Ани Лорак в Киеве показала маму, которая отдала ее в интернат: "Носила одежду, доставшуюся от брата"