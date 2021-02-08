Знаменитостей нечасто побачиш без фотошопу або макіяжу

Іноді правдиві кадри можуть збентежити або приємно здивувати, передає Politeka.net. Подивімось на зірок, які випадково показали, як виглядають насправді.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк активно веде сторінку в Instagram. Довгонога красуня вражає формами і зовнішністю в цілому. Кожен пост зірки збирає сотні тисяч лайків. А одного разу телеведуча випадково показала, як виглядає без фотошопу.

Відома українська актриса Ольга Сумська влітку минулого року відзначила 54-річчя. Зірка нерідко публікує фото і відео, на яких позує без макіяжу. Виглядає вона просто шикарно. Відразу видно, що Ольга приділяє багато часу догляду за шкірою.

Співачка Оля Полякова привертає увагу своєю яскравою зовнішністю. Зірка робить різні яскраві макіяжі, а також вибирає епатажні вбрання. Завжди цікаво, як суперблондинка виглядає насправді:

Віра Брежнєва в 39 років вражає шанувальників свіжим і доглянутим виглядом. Користувачі мережі обсипають співачку компліментами. Відомо, що артистка також займається випуском власної лінії косметики, яку рекламує на собі. Але одне відео, яке потрапило в мережу, здивувало шанувальників, адже Віра показала себе справжню.

Наташі Корольовій 47 років вона доглядає за собою, а крім цього, ховає всі недоліки під шаром макіяжу і використовує фотошоп.

На інтерв'ю Ксенії Собчак артистку показали без прикрас. Стоп-кадри тут же розлетілися мережею.

Нагадаємо, дочка Ольги Сумської похвалилася ідеальною зовнішністю в зимовому одязі: "для жінок завжди актуальна...".

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