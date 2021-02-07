Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

Красуня позувала в прозорому парео, яке підв'язала на сідниць, і "хижому" бікіні, яке складалося частково з мотузочок. Дівчина в такому вигляді гуляла по пляжу, залишивши волосся розпущеним. Анастасія не бентежилася пишних форм, тому на знімку можна легко оцінити пишний бюст Квітко. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку зірки в соціальних мережах.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Чудова любов", "так тихо", "Чудова Дупа", " ти дійсно моя платонічна любов. Всього найкращого, щоб Ви були дуже щасливі", "прекрасна принцеса", "завжди люблю тебе, моя королева", "красива і чудова моя дорога Анастасія", "Розтопить навіть сніг".

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко похвалилася на відпочинку ідеальною фігурою.

У небесно-блакитному бікіні з білою сіточкою, одягненою як сукня, Анастасія повернулася до камери боком і відвернула голову від об'єктива, роблячи акцент на фігурі. Величезних розмірів стегна і бюст в поєднанні з тонкою талією відразу привернули увагу до себе.

Нагадаємо, російська Кардашьян приборкала "жеребця" розкішними "булочками" в міні

А ще Politeka писала, що російська Кардашьян зачарувала своїми соковитими "малятками" в сміливому декольте

Також Politeka повідомляла, що російська Кардашьян в мокрому купальнику вразила розміром "горішка", виринувши з басейну



