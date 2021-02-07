Українська співачка, колишня солістка групи ВІА Гра і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала свою донечку

Як повідомляє Politeka.net, зараз Дімопулос - щаслива мама двох діток: сина Даніеля і маленької Софії. Останнім часом в її блозі можна все частіше побачити знімки дівчинки.

Кілька годин тому артистка опублікувала в своєму Instagram-Stories ніжне відео малятка Софії.

Дівчинка явно пішла не в неї - адже Санта смаглява і з темними очима, а дитина світлошкіра і блакитноока, в тата. Раніше співачка вже жартувала на відпочинку з дітьми, що вона виглядає поруч з Софією, як її мексиканська няня.

На новому відео Софія сидить за столом і поїдає солодку грушу, при цьому дівчинка активно крутиться на стільці. Крім того, Дімопулос показала, як її дочка Софія заливається сміхом - мабуть, дитині подобається її сніданок. Зіркова мама переодягла її в білу кофтинку з кумедним принтом і зробила два хвостика.

Санта дійсно неймовірно сонячна, тепла дівчина, і їй шалено пасує материнство, а її донька просто булочка і ніжна лапочка, яка дуже схожа на свого батька.

Користувачі Мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімками, адже їх артистка виставила у своєму Stories.

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