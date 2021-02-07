Украинская певица, бывшая солистка группы ВИА Гра и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос показала свою доченьку
Как сообщает Politeka.net, сейчас Димопулос – счастливая мама двух деток: сына Даниэля и маленькой Софии. В последнее время в ее блоге можно все чаще увидеть снимки девочки.
Несколько часов назад артистка опубликовала в своем Instagram-Stories нежное видео малышки Софии.
Девочка явно пошла не в нее - ведь Санта смуглая и с темными глазами, а ребенок светлокожий и голубоглазый, в папу. Ранее певица уже шутила на отдыхе с детьми, что она смотрится рядом с Софией, как ее мексиканская няня.
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На новом видео София сидит за столом и поедает сладкую грушу, при этом девочка активно вертится на стуле. Кроме того, Димопулос показала, как ее дочь Софья заливается смехом - видимо, ребенку нравится груша. Звездная мама переодела ее в белую кофточку с забавным принтом и сделала два хвостика.
Санта действительно невероятно солнечная, тёплая девушка, и ей безумно идёт материнство, а ее дочка просто булочка и нежная лапочка, которая очень похожа на своего отца.
Пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под снимками, ведь их артистка выставила в своем Stories.
Напомним, что Санта Димопулос пошла по стопам Киркорова, ошеломив дорогущими развлечениями.
Как сообщала Politeka, Юлия Санина разразилась обвинениями в адрес Димопулос.
Также Politeka писала, что Санта Димопулос рассекретила неизвестные фото закулисья.