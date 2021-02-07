Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася своїм ефектним другом

Харизматична Леся Нікітюк намагається не афішувати своє особисте життя і приховує будь-які подробиці про це, але цього разу знаменита телеведуча в своєму Instagram похвалилася цілою добіркою найбільш пам'ятних моментів з ним, пише Politeka.net.

Всі знають, що водій "LE Маршрутки" Богдан Богданович успішно допомагає своїй колезі привертати увагу публіки нестандартними формами і зовсім не "зоряним" виглядом, а в тандемі з гумором Нікітюк шанувальники можуть побачити самі соковиті кадри з її водієм.

На своїй сторінці Леся Нікітюк похвалилася добіркою знімків і кумедних відео з Богдановичем, де вона позує на тлі західного неба і значної талії водія в одному купальнику і танцює разом з ним запальний танець. Крім того, в добірці представлена легендарна фотосесія Нікітюк з Богдановичем в "леопардових" костюмах, а "вишенькою на торті" став знімок колеги в гірській місцевості, де над його головою нібито німб, світиться сонце на заході.

Насправді Богданович - це ведучий Ігор Новінчук, який чудово перевтілюється в знаменитого водія "LE Маршрутки" і дотримується його простого образу.

Таким чином Леся Нікітюк вирішила привітати його з днем народження, назвавши його добрим і ефектним чоловіком, і навіть по-дружньому зізнатися йому в коханні.

"Друзяшки, сьогодні в Богдановича @bohdan_bohdanovych_ День Народження!!! Гортайте фотки і залайкайте цього доброго і ефектного чоловіка. P. S. З днем народження!!! Любити. Чисть картоплю, я виїжджаю", - написала Леся Нікітюк.

Богдан Богданович хоч і яскраво контрастує зі стрункою і красивою телеведучою, але привносить в її фотосесії неповторний шарм. Чоловік дотримується особливого стилю, носить шкарпетки під босоніжки і прості футболки з яскравими недоладними принтами. А незмінною його "родзинкою" є біла кепочка, без якої він рідко з'являється в кадрі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Тому фанати Леся Нікітюк бурхливо відреагували на привітання Богдановича і приєдналися до слів телеведучої у своїх коментарях.

"Той самий друг, який прикрасить фото", "Обожнюю", "Мужик красень", "Класно! Леся - ви прекрасні! Ваш гумор - діамант!", "Але він прикольний", "Ви афігітельні!!!", "Віват Богданичу!", "Боже, які моделі", "Вітаємо цього шикарного мужчинчика", "Останнє фото-супер. На інших тонка жінка псує все", "Ви відмінна пара, доповнює один одного", - пишуть фоловери в соцмережі.



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