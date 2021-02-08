Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret зробила селфі в дзеркалах

Зірка не соромиться викладати найспокусливіші кадри, які можна уявити, пише Politeka.net. Цього разу красуня вирішила не зраджувати собі.

Модель позувала в оточенні дзеркал, демонструючи форми у відображенні. Зірка зняла з себе верх і постала топлес, але при цьому додала знімку скромності - приховала оголений бюст руками.

Келлі злегка вигнулася, виставивши назад пружні сідниці. Вона була в джинсах які відмінно підкреслили її шикарні форми й стрункі ніжки.

Розпущене хвилясте волосся надало образу якоїсь дикості.

"Я на роботі, а це фото - поки я міняю одяг", - написала Келлі.

За дев'ять годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі обсипали модель приємними повідомленнями, яких гідні її вигини й форми.

"Дуже гаряче", - написав один з шанувальників.

Зазначимо, що Келлі Гейл ретельно стежить за своїм раціоном. Зірка мало не щодня відвідує фітнес-зал. Модель намагається розбудити любов до спорту і здорового харчування у своїх шанувальників.

Тренування займають у моделі не менше двох годин на день. Також зірка намагається ходити пішки й за день може пройти 15-30 кілометрів.

Модель часто ходить в сауну, адже спека допомагає худнути.

Крім того, в раціоні Келлі багато риби, є всі види овочів, крім картоплі. Також вона їсть вівсянку на сніданок, йогурт, багато ягід і фруктів.

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