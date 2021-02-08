Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret сделала селфи в зеркалах

Звезда не стесняется выкладывать самые соблазнительные кадры, которые можно представить, пишет Politeka.net. В этот раз красотка решила не изменять себе.

Модель позировала в окружении зеркал, демонстрируя формы в отражении. Звезда сняла с себя верх и предстала топлес, но при этом добавила снимку скромности - скрыла обнаженный бюст руками.

Келли слегка выгнулась, выставив назад упругие ягодицы. Она была в джинсах которые отлично подчеркнули ее шикарные формы и стройные ножки.

Распущенные волнистые волосы придали образу некой дикости.

"Я на работе, а это фото - пока я меняю одежду", - написала Келли.

За девять часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали модель приятными сообщениями, которых достойны ее изгибы и формы.

"Очень горячо", - написал один из поклонников.

Отметим, что Келли Гейл тщательно следит за своим рационом. Звезда чуть ли не каждый день посещает фитнес-зал. Модель старается разбудить любовь к спорту и здоровому питанию у своих поклонников.

Тренировки занимают у модели не менее двух часов в день. Также звезда старается ходить пешком и за день может пройти 15-30 километров.

Модель часто ходит в сауну, ведь жара помогает худеть.

Кроме того, в рационе Келли много рыбы, есть все виды овощей, кроме картофеля. Также она ест овсянку на завтрак, йогурт, много ягод и фруктов.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret задрала футболку, показав свою пышную гордость

А еще Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret в "рваном" топике поразила искусительной позой перед зеркалом

Также Politeka писала, что влажная Келли Гейл из Victoria’s Secret заворожила объемами, релаксируя в сауне