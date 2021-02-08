Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret сделала селфи в зеркалах
Звезда не стесняется выкладывать самые соблазнительные кадры, которые можно представить, пишет Politeka.net. В этот раз красотка решила не изменять себе.
Модель позировала в окружении зеркал, демонстрируя формы в отражении. Звезда сняла с себя верх и предстала топлес, но при этом добавила снимку скромности - скрыла обнаженный бюст руками.
Келли слегка выгнулась, выставив назад упругие ягодицы. Она была в джинсах которые отлично подчеркнули ее шикарные формы и стройные ножки.
Распущенные волнистые волосы придали образу некой дикости.
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"Я на работе, а это фото - пока я меняю одежду", - написала Келли.
За девять часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали модель приятными сообщениями, которых достойны ее изгибы и формы.
"Очень горячо", - написал один из поклонников.
Отметим, что Келли Гейл тщательно следит за своим рационом. Звезда чуть ли не каждый день посещает фитнес-зал. Модель старается разбудить любовь к спорту и здоровому питанию у своих поклонников.
Тренировки занимают у модели не менее двух часов в день. Также звезда старается ходить пешком и за день может пройти 15-30 километров.
Модель часто ходит в сауну, ведь жара помогает худеть.
Кроме того, в рационе Келли много рыбы, есть все виды овощей, кроме картофеля. Также она ест овсянку на завтрак, йогурт, много ягод и фруктов.
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