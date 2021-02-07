Українська співачка Надя Дорофєєва згадала про неприємну подію, яка трапилася з нею і Володимиром Дантесом
Так, під час відпочинку на балі у знаменитостей в апартаментах завелася отруйна змія.
Подробицями неприємного випадку під час відпустки вона поділилася в інтерв'ю для програми "Світське життя".
Першим отруйну змію побачив її чоловік Володимир - вона знаходилося в спальні, де відпочивала пара. Їх життя буквально опинилося на волосині. Дорофєєва зізналася, що після події у неї розвинулася фобія. Вона щогодини прокидалася і перевіряла, чи немає знову будь-яких плазунів в кімнаті, адже дуже сильно злякалася.
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"Я так плакала! Вова виходить з білим обличчям і каже: "Не заходь туди. Там змія". Ми викликали людей, які приїхали, ловили. Вони боялися. Змія була невелика. Я боюся всього, що повзає, літає, мені все це страшно", – згадала співачка.
Також раніше повідомлялося, що Надя з'явилася в спокусливому образі, вона так і вабить своєю красою і магнетизмом.
Перед камерою зоряна красуня попозувала в напівпрозорих коротких шортиках, на яких засвітила білі трусики-стрінги.
Також на ній була надіта біла майка. Домашній наряд підкреслив витончену фігурку і стрункі ніжки співачки.
Нагадаємо, що скуйовджена Надя Дорофєєва змусила серця битися частіше, відчинивши блузу.
Як повідомляла Politeka, грайлива Дорофєєва в екстра-міні порадувала Дантеса, осідлавши залізного коня.
Також Politeka писала, що пекуча Дорофєєва потрясла своїми "ягідками" в яскравому ліфчику.