Співачка після цього довго не могла заснути

Українська співачка Надя Дорофєєва згадала про неприємну подію, яка трапилася з нею і Володимиром Дантесом

Так, під час відпочинку на балі у знаменитостей в апартаментах завелася отруйна змія.

Подробицями неприємного випадку під час відпустки вона поділилася в інтерв'ю для програми "Світське життя".

Першим отруйну змію побачив її чоловік Володимир - вона знаходилося в спальні, де відпочивала пара. Їх життя буквально опинилося на волосині. Дорофєєва зізналася, що після події у неї розвинулася фобія. Вона щогодини прокидалася і перевіряла, чи немає знову будь-яких плазунів в кімнаті, адже дуже сильно злякалася.

"Я так плакала! Вова виходить з білим обличчям і каже: "Не заходь туди. Там змія". Ми викликали людей, які приїхали, ловили. Вони боялися. Змія була невелика. Я боюся всього, що повзає, літає, мені все це страшно", – згадала співачка.

Також раніше повідомлялося, що Надя з'явилася в спокусливому образі, вона так і вабить своєю красою і магнетизмом.

Перед камерою зоряна красуня попозувала в напівпрозорих коротких шортиках, на яких засвітила білі трусики-стрінги.

Також на ній була надіта біла майка. Домашній наряд підкреслив витончену фігурку і стрункі ніжки співачки.

Нагадаємо, що скуйовджена Надя Дорофєєва змусила серця битися частіше, відчинивши блузу.

Як повідомляла Politeka, грайлива Дорофєєва в екстра-міні порадувала Дантеса, осідлавши залізного коня.

Також Politeka писала, що пекуча Дорофєєва потрясла своїми "ягідками" в яскравому ліфчику.