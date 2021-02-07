Украинская певица Надя Дорофеева вспомнила об неприятном происшествии, которое случилось с ней и Владимиром Дантесом
Так, во время отдыха на Бали у знаменитостей в апартаментах завелась ядовитая змея.
Подробностями неприятного случая во время отпуска она поделилась в интервью для программы "Светская жизнь".
Первым ядовитую змею увидел ее супруг Владимир – она находилось в спальне, где отдыхала пара. Их жизнь буквально оказалась на волоске. Дорофеева призналась, что после произошедшего у нее развилась фобия. Она каждый час просыпалась и проверяла, нет ли снова каких-либо пресмыкающихся в комнате, ведь очень сильно испугалась.
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"Я так плакала! Вова выходит с белым лицом и говорит: "Не заходи туда. Там змея". Мы вызвали людей, которые приехали, ловили. Они боялись. Змея была небольшая. Я боюсь всего, что ползает, летает, мне все это страшно", – вспомнила певица.
Также ранее сообщалось, что Надя появилась в соблазнительном образе, она так и манит своей красотой и магнетизмом.
Перед камерой звездная красотка попозировала в полупрозрачных коротких шортиках, на которых засветила белые трусики-стринги.
Также на ней была надета белая майка. Домашний наряд подчеркнул изящную фигурку и стройные ножки певицы.
Напомним, что взъерошенная Надя Дорофеева заставила сердца биться чаще, распахнув блузу.
Как сообщала Politeka, игривая Дорофеева в экстра-мини порадовала Дантеса, оседлав железного коня.
Также Politeka писала, что жгучая Дорофеева потрясла своими "ягодками" в ярком лифчике.