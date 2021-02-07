Певица после этого долго не могла уснуть

Украинская певица Надя Дорофеева вспомнила об неприятном происшествии, которое случилось с ней и Владимиром Дантесом

Так, во время отдыха на Бали у знаменитостей в апартаментах завелась ядовитая змея.

Подробностями неприятного случая во время отпуска она поделилась в интервью для программы "Светская жизнь".

Первым ядовитую змею увидел ее супруг Владимир – она находилось в спальне, где отдыхала пара. Их жизнь буквально оказалась на волоске. Дорофеева призналась, что после произошедшего у нее развилась фобия. Она каждый час просыпалась и проверяла, нет ли снова каких-либо пресмыкающихся в комнате, ведь очень сильно испугалась.

"Я так плакала! Вова выходит с белым лицом и говорит: "Не заходи туда. Там змея". Мы вызвали людей, которые приехали, ловили. Они боялись. Змея была небольшая. Я боюсь всего, что ползает, летает, мне все это страшно", – вспомнила певица.

Также ранее сообщалось, что Надя появилась в соблазнительном образе, она так и манит своей красотой и магнетизмом.

Перед камерой звездная красотка попозировала в полупрозрачных коротких шортиках, на которых засветила белые трусики-стринги.

Также на ней была надета белая майка. Домашний наряд подчеркнул изящную фигурку и стройные ножки певицы.

Напомним, что взъерошенная Надя Дорофеева заставила сердца биться чаще, распахнув блузу.

Как сообщала Politeka, игривая Дорофеева в экстра-мини порадовала Дантеса, оседлав железного коня.

Также Politeka писала, что жгучая Дорофеева потрясла своими "ягодками" в ярком лифчике.