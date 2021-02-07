Відома російська співачка Алла Пугачова підкорила життєрадісним виглядом поруч з молодим чоловіком

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували нарізку відео зі спільних виступів Пугачової і Максима Галкіна. Шанувальники зібрали архівні відео, на яких Пугачова ще була досить молодою і енергійною. Крім цього, вони згадали слова Галкіна, які він говорив про дружину в одному з інтерв'ю.

"Мене в ній не дратує ні-чо-го. Тим більше що, знаєш, після років буває, що люди втомлюються один від одного. У мене все навпаки. Просто вона-моя людина. З нею я зрозумів найбанальнішу, тривіальну істину, що люди розділені на половини. Ось я знайшов свою половину", - заявив Галкін, додавши, що йому в Аллі подобається абсолютно все.

На фото Пугачова в непристойному міні і панчохах запалювала з ще юним Галкіном.

У коментарях зірковій парі залишили масу приємних слів.

"Легенда на століття!", "Ви найкрасивіші, найталановитіші, улюблені.Щастя вам величезного", "Захоплююся Аллою все своє життя! А тепер ще й Вами в цілому))) Вся Ваша сім'я-це казкове диво", "як же ми вас любимо", "Яка Алла Борисівна різна, але завжди позитивна і з посмішкою", - пишуть користувачі Мережі.

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