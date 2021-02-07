На одному з українських телеканалів стартувало шоу "Голос країни", яке давно полюбилося глядачам

В рамках програми артисти створюють команди, а кожен з учасників бореться за перемогу, передає Politeka.net. На програмі відбувається багато цікавих ситуацій, але багатьом хотілося б заглянути в залаштунки шоу.

Так, в Instagram на офіційній сторінці шоу опублікували відео, з кадрами які не потрапили в остаточний варіант передачі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Ведуча ставила питання зірковим тренерам і обмовлялася, а останні своєю чергою жартували. Зокрема, співак Діма Монатік вимовляє: "Час побешкетувати!", а Олег Винник запропонував заспівати, обнявши молоду ведучу. Крім цього, в кадрі засвітилися Надя Дорофєєва, Тіна Кароль і Юрій Горбунов.

"Дивись відео з кумедними моментами зі зйомок "Голосу країни" і твій день відразу стане веселішим 😉 Не пропусти третій епізод сліпих прослуховувань", - написали автори поста.

За три години відео з конфузами зібрало понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Олежка🔥 😍", "Олег Анатолійович знову просто нереальний😻❤️", "🦩❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в Україні шоу виходить з 2011 року. Тіна Кароль виявлялася наставницею переможців три рази.

У шоу високі вимоги до рівня вокалу. Тому чотири наставники відбирають собі в команду учасників, не бачачи їх. Тренери сидять спиною до сцени і чують тільки голоси тих, хто прийшов. Якщо до вокаліста повернувся один тренер, то учасник автоматично стає частиною його команди.

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