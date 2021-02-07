"Значить, може бути хлопчик"

Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, яка стала дружиною Микити Добриніна, здивувала новими кадрами

Будучи на п'ятому місяці вагітності, 22-річна Даша активно ділиться з шанувальниками своїми переживаннями в очікуванні первістка.

Так, дружина Добриніна опублікувала в своєму Instagram свіже відео, в якому показала бекстейдж фотосесії, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Усміхнена Квіткова, з розпущеним волоссям, позувала в боді тілесного відтінку, накинувши на плечі чоловічий піджак сірого кольору.

"Сьогоднішній бекстейдж, без обробки і фільтрів🤍 взагалі не вірю, що живіт росте настільки швидко, я просто не встигаю. Сьогодні знімали з @olegbogdancom для соціального проекту @viva_ukraine_magazine 🤍", - поділилася дівчина в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі припустили, що у пари буде хлопчик - мовляв, животик великий. Даша відповіла, що стать майбутнього малюка стане відома вже через кілька днів.

"Так красиво 😍"

"Як??? Я думала ви надули живіт 😁"

"Вау, круто 🔥"

"Боже, вам вагітність до лиця😍ви дуже красива жінка 😘"

"Ти така миленька пузяшка 😻❤️"

"Оооо, який животик"

"Це я вважаю найбільш ідеальною фігурою у дівчини 😍"

"Великий живіт, значить може бути хлопчик 👦" - "або дівчинка, дізнаємося 13-го числа)"

"Красивий животик💜"

Відзначимо, раніше Даша розповідала про те, скільки вже встигла набрати кілограмів за свою вагітність. За словами дівчини, за чотири місяці до її 55 кг "ДО" прибалося всього три.

"Зараз можу дозволити собі з'їсти шпроти з крабовим салатом. Ну, а коли, якщо не зараз, мені насолоджуватися цією можливістю. Ось серйозно. Я не переїдаю, як багато хто міг подумати. Стабільно снідаю, обідаю і вечеряю. Нормальною, людською їжею", - розповідала дружина Добриніна про свій раціон.

Нагадаємо, вагітна дружина "Холостяка" Добриніна вперше показала животик, не стримавши емоцій: "нарешті...".

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