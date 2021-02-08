Є, на що подивитися

Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька показала свої вражаючі форми у всій красі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому засвітила свій великий бюст. На знімку Зарицька позувала на тлі зеленої рослинності. Було видно, що співачка знаходиться в теплих краях.

Свій бюст Олександра помістила в тугий топік. Щоб підкреслити свою гідність, Зарицька зав'язала сорочку під грудьми, оголивши животик. Панамка і сонцезахисні окуляри доповнили образ туристки. В руках зірка тримала охолоджуючий коктейль.

"Тим часом...Вам, до речі, що більше подобається? Сніг або пальми?",- підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Подобається дівчинка під бананами!", "все подобається», «Мала сі**ки у тебе повна пазуха», "кокоси)", "Фото дуже красиве. Мені більше пальми подобаються) хочеться тепла і сонечка», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька показала себе в спокусливому образі. Красуня позувала для фото зі своїми колегами по групі Микитою Будашем і Дмитром Мазуряком. Всі вони були одягнені в бежевих тонах, а їх волосся виглядало вологим.

Нагадаємо, що ефектна солістка KAZKA спокусила своєю розкішшю в розкритому пальто:"цікава леді".

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA в купальнику пішла у відрив з шаленою компанією і блиснула пишним бюстом: "а у нас гуляночка!".

Також Politeka писала, що фігуриста солістка KAZKA в мокрій майці влаштувала спеку на знімальному майданчику: "дуже захотілося...".