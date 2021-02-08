Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька показала свої вражаючі форми у всій красі
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому засвітила свій великий бюст. На знімку Зарицька позувала на тлі зеленої рослинності. Було видно, що співачка знаходиться в теплих краях.
Свій бюст Олександра помістила в тугий топік. Щоб підкреслити свою гідність, Зарицька зав'язала сорочку під грудьми, оголивши животик. Панамка і сонцезахисні окуляри доповнили образ туристки. В руках зірка тримала охолоджуючий коктейль.
"Тим часом...Вам, до речі, що більше подобається? Сніг або пальми?",- підписала фото зірка.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
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"Подобається дівчинка під бананами!", "все подобається», «Мала сі**ки у тебе повна пазуха», "кокоси)", "Фото дуже красиве. Мені більше пальми подобаються) хочеться тепла і сонечка», - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Олександра Зарицька показала себе в спокусливому образі. Красуня позувала для фото зі своїми колегами по групі Микитою Будашем і Дмитром Мазуряком. Всі вони були одягнені в бежевих тонах, а їх волосся виглядало вологим.
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