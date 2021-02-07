Дружина українського музикант Сергія Бабкіна Сніжана розповіла про свої враження від віденської кухні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Бабкіної у соцмережі.

Так, дружина відомого українського музиканта зізналась, що вже скучила за українським борщем, хоч на губах ще "не обсохло молоко" після Відня.

"У мене ще молоко на губах не обсохло від Віденського Меланжа, а я вже в передчутті українського борщу! Торт "Захер" - ні (зовсім не зайшов). Кава Меланж - так-так (це означає 2 рази в день). Відень, не прощаємось! Скоро побачимося! Київ, зустрічай! Капець, як скучили! Попереду ще 4 робочих дня, а потім додому в Харків", - написала вона.

Фоловери у коментарях побажали Сніжані гарної дороги та поділились власними враженнями від віденської кави і десертів.

"Гарна! До речі, Меланж - це ракетне паливо", "Чекаю", "В "Літературному кафе" куштували "Меланж"? Там смачний", "Щасливої дороги вам", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що 5 лютого Сергію Бабкіну зробили операцію. Дружина музиканта стверджує, що у нього дуже складний діагноз, тому необхідне було лікування за кордоном.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін розповів, як дізнався про рідкісну хворобу: "я знімався в...".

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна, що втрачає зір, захопила тим, як підбадьорює музиканта: «дуже ефектна».