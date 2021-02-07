Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер з різних ракурсів показала свої шикарні вигини
Артистка продемонструвала фігуру в стильному вбранні, передає Politeka.net. Відомо, що співачка, крім того, що знімається у фільмах і записує пісні, ще й займається випуском власної лінії одягу.
Цього разу зірка показала на собі стильний наряд, покружлявши перед камерою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Артистка була в чорній кофті і зеленій спідниці в клітку. Остання обтягнула пружні сідниці зірки. Крім того, завдяки незвичайному крою показалися стрункі ніжки зірки в чорних ботфортах.
Красуня перед камерою показала свої шикарні вигини, вона посміхалася і гралася з волоссям.
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"Моє натхнення...",- підписала відео Мейхер.
Всього за сім хвилин пост встигли подивитися більше 2000 разів.
"Спідничка класна", " соковита моя!) 💕 💕 ", "Стильно👏!!!", "Красуня ❤️👑"," приголомшлива жінка)", " як завжди прекрасна, жінка - свято🔥", " як завжди🔥 👍 🏼"," приємний одяг, але модель неймовірно красива", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що хоча Надія Мейхер в юності не займалася музикою, все ж вирішила себе спробувати. Майбутня артистка познайомилася з Валерієм і Костянтином Меладзе, і пройшла кастинг в групу "ВІА Гра".
У дуеті з Оленою Вінницькою, Надія завоювала величезну популярність. Зараз артистка вважається однією з найуспішніших екс-"віагринок".
Нагадаємо, що хтива Мейхер в червоних шовках блиснула "забороненим плодом": мистецтво зваблювання.
Як повідомляла Politeka, фігуриста Надя Мейхер заворожила бездонним декольте і млосним виглядом в оксамиті: "на межі пристойності".
Також Politeka писала, що ефектна Мейхер в червоному оксамиті з небезпечним розрізом зачарувала Горбунова на "Голос країни": "вона крута...".