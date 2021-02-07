Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер з різних ракурсів показала свої шикарні вигини

Артистка продемонструвала фігуру в стильному вбранні, передає Politeka.net. Відомо, що співачка, крім того, що знімається у фільмах і записує пісні, ще й займається випуском власної лінії одягу.

Цього разу зірка показала на собі стильний наряд, покружлявши перед камерою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка була в чорній кофті і зеленій спідниці в клітку. Остання обтягнула пружні сідниці зірки. Крім того, завдяки незвичайному крою показалися стрункі ніжки зірки в чорних ботфортах.

Красуня перед камерою показала свої шикарні вигини, вона посміхалася і гралася з волоссям.

"Моє натхнення...",- підписала відео Мейхер.

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"Спідничка класна", " соковита моя!) 💕 💕 ", "Стильно👏!!!", "Красуня ❤️👑"," приголомшлива жінка)", " як завжди прекрасна, жінка - свято🔥", " як завжди🔥 👍 🏼"," приємний одяг, але модель неймовірно красива", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що хоча Надія Мейхер в юності не займалася музикою, все ж вирішила себе спробувати. Майбутня артистка познайомилася з Валерієм і Костянтином Меладзе, і пройшла кастинг в групу "ВІА Гра".

У дуеті з Оленою Вінницькою, Надія завоювала величезну популярність. Зараз артистка вважається однією з найуспішніших екс-"віагринок".

Нагадаємо, що хтива Мейхер в червоних шовках блиснула "забороненим плодом": мистецтво зваблювання.

Як повідомляла Politeka, фігуриста Надя Мейхер заворожила бездонним декольте і млосним виглядом в оксамиті: "на межі пристойності".

Також Politeka писала, що ефектна Мейхер в червоному оксамиті з небезпечним розрізом зачарувала Горбунова на "Голос країни": "вона крута...".