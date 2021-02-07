Сьогодні півроку, як пішов з життя 21-річний Павло Павлик-син українського співака Віктора Павлика
У цей день український співак Віктор Павлик випустив пісню в пам'ять про сина Павла, який помер у серпні 2020 року. Композицію артист опублікував у своєму Інстаграмі.
Крім того, відео з'явилося на його каналі в YouTube (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).
На кадрах опубліковані фотографії з особистого архіву артиста, в тому числі - знімки маленького Павла Павлика, зроблені під час його виступу на одній сцені з батьком. Як зазначив співак, музику він для цієї пісні написав сам, а композицію назвав - "мій ангел".
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Користувачі Мережі розчулилися від почутої пісні і залишили компліменти під відео пісні:
"Дуже шкода, що пішов так рано! Співчуваю", "Світла пам'ять 🙏 🙏 🙏 аж до тремтіння...терпіння...мудрість...пісня - просто біль, ранить в саме серце...", " Море сліз... Як боляче... Тримайтеся...😢".
Варто зазначити, що Павло Павлик помер 7 серпня 2020-го у віці 21 року. Він довгий час боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Останні дні 21-річний син українського співака провів у хоспісі в Одесі.
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