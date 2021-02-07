Двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна не перестають дивувати публіку

Як передає Politeka.net, на одній з фан сторінок зоряної сімейки в Instagram поділилися свіжим відео, в якому семирічні Гаррі з Лізою постали за цікавим заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Гаррі "за кермом" електросамокату хвацько заїхав у простору кімнату. Ззаду хлопчика стояла його сестра. Процес знімав батько дітей. Зупинившись прямо перед його носом, хлопчик вимовив: "А ти говорила, впадемо, впадемо... Давай ще раз!"

Єлизавета, при цьому, зіскочила з самоката, витерши піт з чола. "Фуух", - сказала дівчинка, яка, мабуть, дійсно злякалася, щоб не впасти. Однак, на пропозицію брата покататися ще раз відреагувала позитивно.

Гаррі дбайливо показав Лізі, як і куди слід ставити ноги, щоб не звалитися.

"Акуратненько", - наплутував малечу Галкін.

Користувачі кинулися коментувати побачене, захоплюючись тим, як Гаррі росте джентельменом:

"Як здорово що їх двоє! Завжди поряд, завжди будуть один за одного горою, Розумнички!"

"довіз цінний вантаж 🙏 😂"

"Захоплююся Гаррі, джентельмен не дивлячись на вік!"

"Які вже дорослі і дружні брат з сестрою!"

"Дітки молодці, без напрягу бавляться, Гарік чудо, але Лізавета красуня!👍"

"Гаррі - молодець. З таким брати не пропадеш👍"

До цього ми розповідали, що в Мережі обговорюють архівне фото з дітьми Пугачової, які гралися на пляжі. Лізу нарядили в рожеву косинку, футболочку з принтом і рожеві шортики, а Гаррі - в білу футболку і салатову бейсболку.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.

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