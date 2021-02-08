Український виконавець і продюсер Потап закрутив у танці дружину Позитиву з "Время и стекло"

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Настя Каменських поділилася кадрами з домашньої вечірки. Судячи з відео, в будинку у зоряної пари зібралося багато друзів, для яких напередодні Потап насмажив багато м'яса.

На одному з відео Потап засвітився в обіймах дружини свого друга Анни Андрійчук-Завгородньої. Потап кружляв дівчину в танці, наспівуючи імпровізовану мелодію. Утіхам Потап віддавався прямо на очах у своєї красуні-дружини. До речі, Анна, як відомо, найкраща подруга Каменських.

Потап на відео був одягнений у світлий костюм спортивного стилю. Анна теж вибрала для походу в гості простий, але стильний одяг.

Варто відзначити, що Завгородня теж опублікувала це відео у себе в соцмережах, залишивши багатозначний підпис.

"Щоб не відбувалося в житті, незмінним завжди залишається наша дружба і спільні вихідні!",- підписала Анна відео.

Як відомо, останнім часом в пресі активно обговорюють розставання Позитиву і Анни. Правда, сама пара офіційно своє розлучення не підтверджувала і не спростовувала. Втім, в соцмережах один у одного зірки перестали з'являтися.

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