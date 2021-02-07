Українці вирішили обрати найефектнішого бороданя серед зірок вітчизняного шоу-бізнесу

Знімки імпозантних красенів, які люблять рослинність на обличчі, з'явилися на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, любов до борід притаманна багатьом представникам українського шоу-бізнесу. Наприклад, для чоловіка Юлії Саніної, а також її одногрупника з The Hardkiss, Валерія Бебко борода стала однією з найбільш впізнаваних родзинок образу.

Складно уявити без бороди і відомого співака DZIDZIO.

Зірка "Кріпостна" і" Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк останнім часом також радує прихильниць рослинністю на обличчі.

Серед співаків, які відмовилися від гладко поголеного обличчя, також не можна не відзначити чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса, Олега Винника, Сергія Танчинця, Дмитра Монатіка і Сергія Бабкіна.

Українцям запропонували вибрати кращого бороданя. Думки з цього приводу розділилися, проте багато хто віддавав перевагу Валерію Бебко і Дантесу.

"Вал! А що в цьому списку робить Винник?", "Всі бородачі гарні, і всі відомі", "Дзідзьо, Монатік і Олег Винник", "Вал найкращий!", "Вал однозначно", "Монатік !!!!! ну і звичайно ж Танчинець", "Дзідзьо кращий і один з перших бороданів", "Вовчиці непереможні", "вони всі просто бусі", - пишуть люди.

Нагадаємо, біда несподівано увірвалася в сім'ю Дорофєєвої і Дантеса, що сталося: "Я так плакала!".

Як повідомляла Politeka, чоловік Саніної з "Танців з зірками" показав, як проводить час з сином у відсутності дружини: "Юлі не вистачає".

Також Politeka писала, що роздягнений Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" змусив серця українок битися частіше: "капець, ти потужний".