Украинцы решили выбрать самого эффектного бородача среди звезд отечественного шоу-бизнеса

Снимки импозантных красавцев, которые любят растительность на лице, появились на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, любовь к бородам присуща многим представителям украинского шоу-бизнеса. Например, для мужа Юлии Саниной, а также ее одногруппника из The Hardkiss, Валерия Бебко борода стала одной из самых узнаваемых изюминок образа.

Сложно представить без бороды и известного певца DZIDZIO.

Звезда «Крепостной» и «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк в последнее время также радует поклонниц растительностью на лице.

Среди певцов, которые отказались от гладко выбритого лица, также нельзя не отметить мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса, Олега Винника, Сергея Танчинца, Дмитрия Монатика и Сергея Бабкина.

Украинцам предложили выбрать лучшего бородача. Мнения на этот счет разделились, однако многие отдавали предпочтение Валерию Бебко и Дантесу.

«Вал! А что в этом списке делает Винник?», «Все бородачи хороши, и все известны», «Дзидзьо, Монатик и Олег Винник», «Вал лучший!», «Вал однозначно», «Монатиииик !!!!! ну и конечно же Танчинец», «Дзидзьо лучший и один из первых бородачей», «Волчицы непобедимы», «Они все просто буси», - пишут люди.

Напомним, беда неожиданно ворвалась в семью Дорофеевой и Дантеса, что произошло: "Я так плакала!".

Как сообщала Politeka, муж Саниной из "Танців з зірками" показал, как проводит время с сыном в отсутствии жены: "Юли не хватает".

Также Politeka писала, что раздетый Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" заставил сердца украинок биться чаще: "Капец, ты мощный".