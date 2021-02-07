Актриса турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі показала затишний зимовий образ

37-річна актриса, яка отримала шанувальників по всьому світу завдяки своїй яскравій ролі в серіалі "Величне століття", поділилася кадрами зі своєї нової фотосесії в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На чорно-білих знімках Мер'єм постає в простому, але дуже затишному образі. Зірка, яка зовсім недавно народила другу дочку, позує на вулиці. Вона стоїть на засніженому асфальті на тлі стіни, прикрашеної великим графіті. Образ актриси ідеально підібраний для того міського пейзажу.

Так, на Узерлі теплий довгий светр, куртка, а також велика і м'яка накидка. Доповнюють образ актриси високі чорні чоботи і світла шапка.

На фото Мер'єм виглядає задумливою і мрійливою.

Шанувальники актриси бурхливо відреагували на її знімки.

"Дуже красива", "я люблю тебе Мер'єм", "яка ж ти красива", "Милашка", "я завмер через твої очі", "відмінні фото", "що це за краса?", "Ікона", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Мер'єм розповіла, як брала участь в одному з шоу, щоб виграти гроші - мамі на нову кухню. Однак, актрису чекав повний провал, через що вона сильно засмутилася.

Через кілька років їй вдалося втілити мрію-разом з роллю в серіалі "Величне століття" на неї посипалася не тільки слава, але і хороші гонорари.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі з "Величного століття" показала себе до слави і розповіла про особисту драму: "Багато плакала...".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі з "Величного століття" розчулила знімком новонародженої дочки: як виглядають обидві малятка Роксолани.

Також Politeka писала, що нещодавно народила Мер'єм Узерлі з "Величного століття" зачарувала новими фото: навіть золото не затьмарить цю красу.