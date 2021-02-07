Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма помірявся біцепсами з відомим бодібілдером

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Яма, який відпочиває з сім'єю в США, опублікував досить кумедне фото. На знімку він стояв поруч з відомим качком Сергієм Палкіним і ще одним сертифікованим тренером. Посередині стояв Сергій, який встав у стійку і показав свою «чоловічу силу» у всій красі. Чоловіки вирішили не відставати і теж продемонстрували свої біцепси.

Варто відзначити, що Влад Яма виглядав дуже задоволеним і натхненним. Він без сорому продемонстрував свою відмінну фізичну форму.

"Яке чудове тренування!",- підписав фото Яма.

У коментарях хореографу залишили кілька приємних компліментів.

"Вогонь", «Пушка», «Круто», "Поважуха", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Влад Яма з сім'єю подорожує по США. Там він зустрічається з різними цікавими людьми і відвідує неймовірно красиві місця. Щодня сімейство хореографа ділиться новинами з шанувальниками.

Так, нещодавно, Яма показав кадри прогулянки в Космічному центрі NASA. Артист сфотографувався на тлі легендарного глобуса з логотипом NASA, зазначивши, що вважає це місце місцем сили, відкриттів і майбутнього.

Нагадаємо, що завислий в повітрі Влад Яма повипендрювався перед сином в Майамі:"ніндзя у справі".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" розважився з красунею-дружиною на набережній в Майамі:"Ідеальна пара".

Також Politeka писала, що маленький син Ями показав тягу до екстриму в США, батьки поділилися кадрами:"було страшно".