Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма помірявся біцепсами з відомим бодібілдером
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Яма, який відпочиває з сім'єю в США, опублікував досить кумедне фото. На знімку він стояв поруч з відомим качком Сергієм Палкіним і ще одним сертифікованим тренером. Посередині стояв Сергій, який встав у стійку і показав свою «чоловічу силу» у всій красі. Чоловіки вирішили не відставати і теж продемонстрували свої біцепси.
Варто відзначити, що Влад Яма виглядав дуже задоволеним і натхненним. Він без сорому продемонстрував свою відмінну фізичну форму.
"Яке чудове тренування!",- підписав фото Яма.
У коментарях хореографу залишили кілька приємних компліментів.
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"Вогонь", «Пушка», «Круто», "Поважуха", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Влад Яма з сім'єю подорожує по США. Там він зустрічається з різними цікавими людьми і відвідує неймовірно красиві місця. Щодня сімейство хореографа ділиться новинами з шанувальниками.
Так, нещодавно, Яма показав кадри прогулянки в Космічному центрі NASA. Артист сфотографувався на тлі легендарного глобуса з логотипом NASA, зазначивши, що вважає це місце місцем сили, відкриттів і майбутнього.
Нагадаємо, що завислий в повітрі Влад Яма повипендрювався перед сином в Майамі:"ніндзя у справі".
Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" розважився з красунею-дружиною на набережній в Майамі:"Ідеальна пара".
Також Politeka писала, що маленький син Ями показав тягу до екстриму в США, батьки поділилися кадрами:"було страшно".